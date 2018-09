Hannover

Die Moderatorin Dunja Hayali trauert um ihren Golden Retriever Emma. Auf Facebook widmete sie dem Vierbeiner einen Post und stellte viele Bilder aus dem Leben der Hundedame dazu – darunter auch als kleiner Welpe.

„Pass auf dich auf Emmchen“, Du bleibst für mich unsterblich... *RIP*“, schrieb sie noch darunter.

„Wer sich das mit dem Leben ausgedacht hat, hat sich das mit dem Tod nicht gut überlegt“ sage ich immer. Mein... Gepostet von Dunja Hayali am Sonntag, 9. September 2018

Im Sommer hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, die 14-jährige Hündin sei an Krebs erkrankt, Hayali selbst hatte sich nicht dazu geäußert.

Dunja Hayali hatte die Beziehung zu ihrer Hündin im Gespräch mit dem „Berliner Kurier“ mal so umschrieben:“Ich weiß, sie ist ein Tier, aber für mich ist sie wie ein kleiner Mensch.“ 2014 veröffentlichte sie zudem ein Buch mit dem Titel "Is' was, Dog?: Mein Leben mit Hund und Haaren". Darin erzählt sie von ihren Erlebnissen mit dem Golden Retriever.

Von RND/das