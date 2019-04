Berlin

Gerüchte gab es schon lange, jetzt ist es wohl offiziell: Topmodel Lena Gercke (31) ist wieder in festen Händen. Sie postete ein Foto auf Instagram, das sie in inniger Umarmung zeigt. Der Mann an ihrer Seite: Dustin Schöne. Gercke hat ihn auf dem Foto markiert – und ein schwarzes Herzchen dazugestellt.

Ihre Fans freute das Liebes-Outing: „Yes, endlich. Toll seht ihr zusammen aus“, schrieb eine Nutzerin. „Let love rule!“, meinte eine andere. Seit der Trennung von Sportmediziner Kilian Müller-Wohlfahrt im Mai 2018 war Gercke offiziell Single. Zuvor sorgte ihre Beziehung mit Fußball-Star Sami Khedira für Schlagzeilen. Und die neue Liebe? Dustin Schöne arbeitet als Werbefilm-Regisseur.

Dass die 31-Jährige wieder in festen Händen ist, überrascht nicht. Schon seit Februar gab es immer wieder Liebes-Gerüchte. So posteten Gercke und Schöne jeweils Fotos von den gleichen Orten – nur eben nicht gemeinsam. Jetzt aber ist offenkundig Schluss mit der Heimlichtuerei. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gercke und Schöne wieder Bilder von denselben Orten zeigen. Dann aber gemeinsam.

Von RND