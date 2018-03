Ed Sheeran macht für die Feldlerche Platz

Essen. Pop-Superstar Ed Sheeran weicht einer seltenen Feldlerche aus: Der Brite wird deshalb am 22. Juli in Düsseldorf statt auf dem Flughafen Essen/Mülheim auftreten. Der Veranstalter FKP Scorpio gab am Montag die Verlegung des Konzerts mit Verweis insbesondere auf „Unsicherheiten und Sorge um die lokale Vogelpopulation“ in Essen bekannt

Liebe Ed Sheeran-Fans,

das Konzert am 22.07.2018 in #Essen am Flughafen Essen/Mülheim wird räumlich auf das Gelände des neuen "https://t.co/3EFh7ov2ol Open Air Park" nach #Düsseldorf verlegt. Das Datum bleibt bestehen & alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. pic.twitter.com/8V5zIvZoP4 — FKP Scorpio (@fkpscorpio) March 5, 2018

Der Sänger tritt nun im neuen „D.Live Open Air Park“ auf dem Düsseldorfer Messegelände auf. Die mehr als 80.000 in kürzester Zeit verkauften Karten behielten ihre Gültigkeit, hieß es. Im Vorfeld des Konzerts hatte es in Essen ohnehin Probleme gegeben: So ergab die Auswertung von Luftbildern 103 Verdachtsfälle von Kriegsaltlasten aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese hätten vor dem Event überprüft werden müssen.

Tier- und Umweltschützer wie Greenpeace begrüßten die Ausweichpläne der Veranstalter.

Von dpa/RND