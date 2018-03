Ehemaliger SS-Mann Oskar Gröning ist tot

Hannover. Die Haft blieb ihm erspart. Der verurteilte SS-Mann Oskar Gröning ist tot, der 96-Jährige starb bereits am Freitag in einem Krankenhaus. Ein Schreiben über das Ableben seines Mandanten schickte der hannoversche Anwalt Hans Holtermann an die Staatsanwaltschaft, wie der Jurist am Montagabend der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung bestätigte. Auch das niedersächsische Justizministerium bestätigte den Eingang des Schreibens, während die zuständige hannoversche Staatsanwaltschaft noch auf die Zusendung einer offiziellen Todesurkunde wartet.

Mit dem Tode Grönings muss der niedersächsischen Justizministerin Barbara Havliza eine heikle Entscheidung nicht mehr treffen. An sie hatte der „Buchhalter von Auschwitz“ das letzte mögliche Gnadengesuch gerichtet, nachdem alle anderen juristischen Versuche, die Haft zu vermeiden, gescheitert waren. Zuletzt hatte das Bundesverfassungsgericht ein Ersuchen Grönings abgelehnt. Er sei haftfähig und müsse seine Strafe antreten, befand das höchste deutsche Gericht.

Der frühere SS-Mann war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Gröning war zwar keine konkrete Tötung nachgewiesen worden. Aber durch das Bewachen von Gepäck und durch das Verwalten der Gelder der Häftlinge habe er den Massenmord gefördert, heißt es in dem Urteil, das seit September 2016 rechtskräftig ist.

Gröning hatte sich zu seinem Tun bekannt, sich aber selbst als Mitläufer gesehen. Noch 1985 hatte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ein Ermittlungsverfahren gegen ihn und 61 Angehörige der sogenannten Gefangeneneigentumsverwaltung von Auschwitz eingestellt, weshalb sich Gröning auch in Interviews zu seiner Tätigkeit an der Rampe des Vernichtungslagers äußerte – auch, um etwas gegen Holocaust-Leugner zu tun. Erst eine Wende in der deutschen Rechtssprechung machte die erneute Anklage gegen Gröning möglich. Über Jahrzehnte hatte die deutsche Justiz nur KZ-Leiter oder besonders grausame Aufseher verfolgt.

