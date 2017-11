Ehemann nimmt Schminkkurse für seine blinde Frau

Glasgow. Was für eine rührende Geschichte! Das dachte sich auch der Mitarbeiter einer Drogeriekette im schottischen Glasgow. Auf Twitter teilte der Mann ein Foto zweier ganz besonderer Kunden: „Das ist der Grund warum ich meinen Job so liebe! Darf ich vorstellen, Jean und Brian, zwei unserer lokalen Kunden“, kommentiert der Mitarbeiter das Bild.

I could actually cry! Relationship goals 😭❤️ pic.twitter.com/scCh4zu54h — Scott Summers (@itsscottsummers) October 22, 2017

Brian besuchte den Laden um sich von den Profis ein paar Schminktipps abzuschauen. Weil seine Frau Jean erblindet, kümmert sich ihr Mann um ihr Äußeres und nimmt Pinsel, Schwimm und Lippenstift selbst in die Hand. Stolz steht er hinter seiner Liebsten, die er so hübsch herausgeputzt hat. „So ein wunderbares Paar, die ihr Leben in vollen Zügen leben“, schreibt der Twitter-Nutzer.

In dem Sozialen Netzwerk wurden das Bild der beiden schon tausendfach geteilt. Viele Nutzer zeigten sich gerührt von Jean und Brians Geschichte und ihrem Zusammenhalt.

Von RND