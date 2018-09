Karlsruhe

Das Eichhörnchen Pippilotta ist diesen Sommer ein bisschen berühmt geworden. Anfang August verfolgte es einen Mann so lange, bis der die Polizei rief. Reporter berichteten darüber.

Fachleute sagten: Pippilotta wollte dem Mann nichts tun. Sie war noch sehr jung und hatte Hunger und Durst. So kam das Eichhörnchen-Mädchen in eine Auffang-Station und wurde aufgepäppelt.

Am Wochenende war es dann so weit: Pippilotta durfte zurück in die Freiheit. Man sagt: Sie wurde ausgewildert.

Eilig hatte das Eichhörnchen es aber nicht. „Pippilotta hat lieber noch ein kurzes Nickerchen eingeschoben, aber ist nun auch draußen unterwegs“, sagte ihre Pflegemutter. Sie ist wieder fit, knabbert Nüsse und Obst und kann ziemlich gut springen.

Von RND/dpa