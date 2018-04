Schreck für die Passagiere eines Fluges der Southwest Airlines von New York nach Dallas. Weil ein Triebwerk in der Luft beschädigt wurde, setzten die Piloten zur Notlandung in Philadelphia an. Wie die Behörde für Transportsicherheit am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, sei bei dem Manöver eine Person gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten sieben Menschen leichte Verletzungen, sie mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Auf Aufnahmen in Sozialen Netzwerken war das beschädigte Triebwerk und ein kaputtes Fenster zu sehen. Passagiere berichteten, dass die Atemmasken aus den Fächern fielen und die Maschine in kürzester Zeit enorm an Höhe verlor. Trotz der erheblichen Schäden gelang der Crew eine sichere Landung.

Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich 143 Passagiere und 5 Crewmitglieder an Bord der Maschine. Warum das Triebwerk versagte, konnte die Transportbehörde bisher nicht mitteilen. Ein Team, das von Flugzeugbauer Boeing unterstützt wird, soll den Unfall nun untersuchen.

Von RND/dpa