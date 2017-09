Ein Toter nach Schüssen an High School

Rockford. Bei einer Schießerei an einer High School im US-Staat Washington ist mindestens eine Person getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, als ein Schütze am Mittwochmorgen (Ortszeit) an der Freeman High School im Ort Rockford südlich von Spokane das Feuer eröffnet habe, sagte Feuerwehrsprecher Brian Schaeffer. Die drei Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Our thoughts are with the students, staff, and families impacted by today's shooting at Freeman High School in Spokane. https://t.co/Mkbk7Frvq7 — PullmanPolice (@PullmanPolice) September 13, 2017

Die Zeitung „The Spokesman-Review“ berichtete, dass der Schütze laut Sheriff Ozzie Knezovich in Gewahrsam genommen worden sei. Um wen es sich dabei handelte, war unklar. Die Schulbehörde von Spokane teilte auf Twitter mit, dass die Schule nicht länger abgeriegelt sei

Parents of #Freeman HS Students can respond Bus entrance gate of Hwy 27, #WSP will guide you in from there. — SpokaneSheriffOffice (@SpokaneSheriff) September 13, 2017

Von RND/AP