Bochum

Nach einem Einbruch am Montag in Bochum ermittelt die Polizei wegen Mordverdachts. Ein 68-jähriger Mann war gefesselt und ohne Lebenszeichen auf dem Boden liegend in seinem Haus gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Aufschluss über die noch ungeklärte Todesursache soll eine Obduktion bringen.

Zwei unbekannte Männer sollen am späten Nachmittag in die Doppelhaushälfte eingebrochen und den 68-jährigen Hausbewohner sowie dessen 71-jährige Bekannte zu Boden gebracht haben. Sie sollen das Haus durchsucht und danach mit Beute in unbekannter Höhe geflohen sein.

Als die Täter das Haus verlassen hatten, rief die 71-Jährige die Polizei. Ein Notarzt konnte trotz Reanimationsversuchen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Frau wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa