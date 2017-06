Hannover. Es dürften die schlimmsten Augenblicke ihres Le­bens gewesen sein: Ein Einbrecher (36) ist in das Haus von Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker (68) eingedrungen und hat seine Lebensgefährtin Tatyana Sazonova (33) mit einer Schusswaffe bedroht, sie ausgeraubt und anschließend noch versucht, mit ihr als Geisel zu flüchten. Das berichtet die „ Neue Presse“.

Polizisten konnten den Täter, einen Deutschen, noch im Haus im niedersächsischen Bothmer bei Schwarmstedt überwältigen und festnehmen – das Ganze geschah in der Nacht zu Montag. Der Freundin des Scorpions-Gitarristen war es zuvor gelungen, stillen Alarm auszulösen und so vom Täter unbemerkt die Einsatzkräfte zu informieren. Sie wird unbeschreiblich große Ängste ausgestanden haben: Das gemeinsame Kind von Schenker und ihr, ein zweijähriger Junge, schlief währenddessen in seinem Bettchen. Die zuständige Polizeidienststelle Heidekreis teilte der „Neuen Presse“ auf Anfrage mit, dass der 36-Jährige am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden sei, der Haftbefehl erlassen habe.

Schenker war mit Band unterwegs

Rudolf Schenker war zu der Zeit mit seiner Band unterwegs, die Scorpions spielten beim Graspop-Festival in Belgien. Zu dem Vorfall wollten weder der Rockstar, seine Partnerin noch sonst jemand aus der Gruppe etwas sagen. Es ist anzunehmen, dass der Schock bei allen Beteiligten und Unbeteiligten riesengroß ist.

Bandkompagnon Klaus Meine (69) stand wenige Stunden nach dem Einbruch wieder auf der Bühne – der Sänger spielte auf dem Geburtstag seines Freundes, Neurochirurg Ma­djid Samii (80), im Theater am Aegi zwei Songs. Der Sänger war in Begleitung seiner Frau gekommen und ließ sich von der schlaflosen Nacht nichts anmerken.

Von RND/Mirjana Cvjetkovic