Peking

Eine Hochzeit, zwei Bräute: In China hat eine Frau die Hochzeit ihres Ex-Freundes ruiniert. Im Brautkleid und mit Schleier stürmte sie die Zeremonie und bat ihren Ex, sie zurückzunehmen. Der skurrile Auftritt wurde auf Video festgehalten und geht in den sozialen Medien viral.

Auf dem Video ist die emotionale Ex-Freundin zu sehen, die sich vor dem Bräutigam auf die Knie wirft und laut „Daily Mail“ sagt: „Es war meine Schuld.“ Die verschmähte Ex-Freundin soll die Zeremonie genau zu dem Zeitpunkt unterbrochen haben, als der Bräutigam die Braut küssen sollte.

Von dem Zwischenfall sichtlich irritiert, weiß die Braut nicht, wie sie sich verhalten soll. Ihr Liebster streicht ihr beruhigend über die Wange. Doch als seine Ex weiter an seinem Arm zerrt, verlässt die Braut die Bühne.

Der Moderator der Hochzeit kommentierte die Szene laut „ Daily Mail“ mit: „Wir haben hier eine unerwartete Situation“, bevor er hinzufügt: „Vielleicht ist dies die Realität der Liebe.“

Wann genau die Szene aufgenommen wurde, ist unklar. Zuerst berichteten zahlreiche asiatische Medien in den vergangenen Tagen über das Video.

Von RND/mat