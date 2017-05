Lübeck. Bei einem Feuer in einem Lübecker Behindertenheim ist am Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Bewohner erlitten schwere Rauchvergiftungen, einer von ihnen wurde beim Eintreffen der Rettungskräfte im Innenhof wiederbelebt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

„Feuerwehr Lübeck im Großeinsatz“, hieß es beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die ersten Einsatzkräfte seien bereits eingerückt, hieß es dort wenig später. Doch für eine Frau kam jede Hilfe zu spät: Beim Eintreffen der Feuerwehr, brannte das Mobiliar bereits lichterloh, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

Die ersten Einsatzkräfte sind bereits eingerückt. Pressemitteilung ist in Arbeit #FeuerwehrLübeck — Feuerwehr Lübeck (@STFV_Luebeck) May 20, 2017

Die Rettungskräfte brachten insgesamt rund 20 Bewohner in Sicherheit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Darunter seien 16 leicht Verletzte, die von Sanitätern versorgt wurden. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in dem Appartement der ums Leben gekommenen Frau ausgebrochen. Die Leiche kam in die Gerichtsmedizin. Die Identität war am Sonntag weiterhin unklar.

Zur Brandursache konnte die Polizei auch am Sonntag noch keine Angaben machen.

Von RND/dpa/are