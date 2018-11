Panorama Mandarinente - Eine Weltstadt rätselt: Wie kommt diese Ente nach New York? Sie gilt bereits als Touristenattraktion und „New Yorks begehrtester Junggeselle“: Die Weltmetropole staunt über eine Mandarinente. Doch wo kommt das Tier auf einmal her?

Wie kommt diese Mandarinente in den Central Park nach New York? Quelle: Malcolm Pinckney/New York City Department of Parks and Recreation via AP