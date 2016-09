Frankfurt. Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei hatte der 38-Jährige gegen 10.30 Uhr im S-Bahn-Bereich des Frankfurter Hauptbahnhofs auf einen Zug gewartet. Während der Einfahrt der Linie 9 in Gleis 103 kam es dann zu dem folgenschweren Kurzschluss zwischen dem Stromabnehmer der S-Bahn und der Oberleitung. Es soll eine lautstarke Entladung gegeben haben, ein greller Lichtbogen habe den 38-Jährigen aus dem hessischen Bischofsheim getroffen und verletzt, teilten die Beamten mit.

Eine ebenfalls am Bahnsteig wartende Ärztin leistete Erste Hilfe. Mit dem Verdacht auf innere Verletzungen wurde der Mann in die Frankfurter Uni-Klinik gebracht. Das betroffene Gleis blieb mehr als drei Stunden lang gesperrt. Laut Bundespolizei kam es bei insgesamt 25 S-Bahnen zu Verspätungen. Die S-Bahn, die den Kurzschluss ausgelöst hatte, wurde für eine technische Untersuchung in ein Werk der Deutschen Bahn geschleppt.

Von dpa/RND/chs