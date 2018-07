Hamburg

Tödliches Drama in Hamburg: Ein Eisverkäufer hat in einer Flüchtlingsunterkunft ein zweijähriges Mädchen überfahren und tödlich verletzt.

„Der Mann fuhr am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf das Gelände“, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei übersah er das Kind und erfasste es mit seinem Eiswagen. Ein alarmierter Notarzt versuchte noch, das Mädchen wiederzubeleben – vergeblich. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle. Medienberichten zufolge brachen Augenzeugen weinend zusammen und mussten seelsorgerisch betreut werden. Die Eltern der Zweijährigen erlitten einen Schock und wurden in eine Klinik gebracht.

Von RND/dpa