Der Rapper Eko Fresh ist Köln geboren, türkisch-kurdischer Abstammung und rappt seit Jahren gegen aufkeimenden Rassismus in Deutschland und thematisiert die deutsch-türkische Identität. Jetzt hat der Musiker mit seinem Song „Aber“ beinahe ungewollt in die Debatte um den Fußballer Mesut Özil eingemischt – und den Finger direkt in die Wunde gelegt.

Özil hatte am Wochenende via Twitter seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben und bestimmt seitdem die Schlagzeilen und Debatten an Stammtischen und in Sozialen Netzwerken.

Der Song „Aber“, produziert von Samy Deluxe, greift die Vorwürfe von und gegen Özil direkt auf. In einem drastischen Rollenspiel lässt Eko Fresh drei Stereotypen gegeneinander antreten. Frei nach dem Motto: „Ich bin kein Nazi, aber...“

Patrick Mölleken rappt im AfD-Sprech

Den Anfang macht Patrick Mölleken. Der Schauspieler rappt im typischen AfD-Wähler-Sprech: „Was möchtet ihr Kanaken, Geld und unsere Töchter anpacken? (...) Ihr fahrt dicke Autos und ich noch mit der Straßenbahn. (...) Ich steh für unser Land, denn ich wähl die AfD.“

Die Antwort liefert Yunus Cumpartpay, ebenfalls Schauspieler. Cumpartpay bringt die Perspektive des Deutsch-Türken ins Spiel, der so wütend klingt, wie man sich derzeit wohl Özil vorstellen muss: „Heute guck ich in die Zeitung, wir sind üble Migranten, doch wir haben nicht vergessen, dass Asylheime brannten. (...) Als Sündenbock ist euch Özil gut genug, aber Moment mal, was soll hier die Message sein? Weltmeisterschaft vorbei, weil er ein Selfie teilt? (...) Sperrt uns ins Ghetto ein, das von Euch entfernt liegt, und ihr wundert Euch, dass wir mit nem Slang reden?“

Cumpartpays Part endet mit der deutlichen Ansage: „Ich werd nie Deutscher sein, denn ich bin ein stolzer Türke!“

Eko Fresh wurde von „I’m not Racist“ von Joyner Lucas inspiriert

Den dritten Part übernimmt Eko Fresh selbst: „Ihr habt auf einmal Streit, die Masse ist entzweit. Ich dachte, dieser Fight ist seit den Achtzigern vorbei. (...) Ich sitze schon mein ganzes Leben zwischen diesen fucking Stühl’n. (...) Ich dachte, Brüderschaft, aber es war zu früh. Ich bin Deutsch-Türke, keiner weiß hier, was ich fühl’.“

Inspiration für „Aber“ war offenbar der Song „I’m not Racist“ von Joyner Lucas, der eine ähnliche Szenerie aufbaut und einen weißen Trump-Sympathisanten auf einen schwarzen US-Amerikaner treffen lässt.

Doch Eko Fresh macht am Ende Mut: „Zusammen in nem Land zu wohn’n, ist schwer, aber ihr macht das schon.“

Von Nora Lysk/RND