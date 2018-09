Los Angeles

Schauspielerin Emilia Clarke hat sich drei Drachen auf ihr linkes Handgelenk tätowieren lassen – als Erinnerung an ihre Rolle als „Mutter der Drachen“ Daenerys Targaryen in der Fantasy-Erfolgsserie „Game of Thrones“.

Clarke zeigte ihren Fans das Tattoo erstmals auf Instagram und schrieb dazu „MOD 4 LYFE!!!“ – „Für immer Mutter der Drachen“. Außerdem fügte sie hinzu, der Tätowierer habe sichergestellt, dass „Mama ihre Babys niemals vergessen wird“. Ganz überraschend ist der Schritt nicht: Clarke hatte bereits im Mai in der TV-Show „Live With Kelly and Ryan“ verraten, dass sie sich als Erinnerung einen Drachen tätowieren lassen will.

Die „Mutter der Drachen“ ist mit ihrem Tattoo in guter Gesellschaft: Clarkes „Game of Thrones“-Kollegen Maisie Williams und Sophie Turner, die in der Serie Sansa und Arya Stark spielen, haben übereinstimmende Tätowierungen – als Erinnerung an den Tag, an dem sie für „GoT“ gecastet wurden.

Von seb/RND