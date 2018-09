Hannover

Der jüngste gute Urlaubsvorsatz reichte genau bis zur Wohnungstür. 14 Tage Wandern im Lake District – Bewegung pur, malerische Aussicht, gesundes Essen. Warum, bitteschön, sollte man das nicht auch zu Hause machen? Ein sonniger Sonnabend im Harz? Da fährt sogar die Bahn hin. Sonntags mal an die Küste? Und der Thüringer Wald – so weit ist der ja nun auch nicht entfernt.

Der Sonnabend endete mit dem Wohnungsputz, der Sonntag auf dem Sofa und den Thüringer Wald kennt man bis zum heutigen Tag nur von einem virtuellen Ausflug bei Google Maps. Alle guten Impulse eines langen Urlaubs waren im Alltag verpufft.

Das Phänomen ist weit verbreitet, und das in ganz vielen Situationen. Die Iren sagen beispielsweise: “Guinness doesn’t travel well“, Guinness-Bier reist nicht gut. Gemeint ist: Wer in Dublin, wo es gebraut wird, ein Pint des dunklen Gebräus trinkt, wird sehr wahrscheinlich noch ein zweites bestellen und dann vermutlich weitere. Zurück zu Hause ist die Enttäuschung mitunter groß: Beim ersten Versuch in einer deutschen Kneipe schmeckt das Getränk schon noch irgendwie nach Bier – aber so wie in Dublin schmeckt es nicht mehr.

Raufaser statt Gardasee

Eine Woche Gardasee, Italien. Sensationelles Essen, tolle Weine, und durch Zufall fällt auf, dass der Bardolino vom Abendessen beim Winzer zu einem Spottpreis zu haben ist. Zu Hause angekommen wird umgehend die erste Flasche der Kiste entkorkt – und kurz darauf das Gesicht verzogen. Ja, Wein ist das schon – aber hat der dort unten in Italien nach einem Tag am See bei Pasta und italienischer Musik nicht deutlich besser geschmeckt?

Selbst wenn es sich um exakt den gleichen Wein handelt – die persönliche Situation ist eine andere. Die Entspannung des Urlaubs ist dem Alltag daheim gewichen, der Blick auf den Gardasee dem Anblick der Küchenraufasertapete.

“Wein ist ein emotionales Getränk“, verdeutlicht Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Boedenheim. “Im Urlaub ist man zum einen entspannter, zum anderen hat man es dort aber auch mit anderen Gewürzen, anderen Temperaturen und anderen Lichtverhältnissen zu tun.“ All dies beeinflusse die Sinne beim Weintrinken. Zu Hause befänden sich viele dann wieder in einem ganz anderen Umfeld, der Alltag habe sie zurück und vielleicht seien sie auch längst wieder an die hiesigen deutschen Weine gewöhnt.

Gute Vorsätze scheitern am Alltag

Manche meinen, der Transport über viele Höhenmeter, zig Hundert Kilometer auf ruckeligen Autobahnen oder – noch schlimmer – in 9000 Metern Höhe im Frachtraum eines Flugzeugs schadeten Urlaubsmitbringseln wie Wein. Doch dem sei nicht so, sagt Büscher. Beim Transport gehe kaum Geschmack verloren. Viel falsch machen könne man auf einer kurzen Autofahrt und einem Flug nicht – dafür sei die Dauer des Transports einfach viel zu gering.

Wahr hingegen sei eine Winzerphilosphie, glaubt Weinexperte Büscher: “Nur die großen Weine können reisen.“ Soll heißen: Nur Weine, die auch zum Lagern geeignet sind, wird man auch nach Wochen zu Hause noch genießen können. Der Liter Hauswein aus der Trattoria um die Ecke wird eher nicht dazu gehören. Allerdings verliert der seine Qualität über kurz oder lang auch am Urlaubsort.

Die neue Lust am Wandern hingegen ließe sich problemlos nach Hause retten. Allerdings ist es bei ihr ein bisschen wie bei den guten Vorsätzen zum neuen Jahr: In der Theorie klingen die meist absolut nachvollziehbar. In der Praxis lassen sie aber einen bedeutenden Faktor außer Acht – die Realität des Alltags. Weniger Alkohol zu trinken etwa dürfte für die meisten kein Problem darstellen. Wenn es aber Sommer wird und man sich plötzlich mit Kollegen im Biergarten wiederfindet, ist der Weg zur ersten Maß oft nicht mehr weit.

Hauptsache schönes Wetter: Woran denken Urlauber nach einer Reise am liebsten zurück? Quelle: RND

“Alltag schlägt Urlaub“, verdeutlicht Martin Lohmann, Professor für Psychologie an der Leuphana Universität Lüneburg, die Formel des Versagens guter Vorsätze. “Ein paar Wochen profitiert man vielleicht vom Urlaub, dann rutschen viele ins alte System zurück.“ Das sei wie mit dem Effekt des guten Schlafs in der Nacht – der halte auch nicht ewig an.

Manchmal kann zu viel Erholung aus Sicht von Außenstehenden sogar ein bisschen seltsam werden. Zum Beispiel dann, wenn sich Urlaubsheimkehrer vorübergehend zu sehr mit ihrem Urlaubsziel identifizieren. Die Schlabberhose von einem Markt in Nepal etwa war beim Spaziergang in Kathmandu noch ungemein praktisch – aber zu Hause in der Fußgängerzone gucken die Leute bei deren Anblick schon etwas erstaunt.

Auch Flipflops sind ein weit verbreitetes Nach-Urlaubs-Phänomen: Am Strand von Queensland läuft jeder damit herum. Aber irgendwie sind sie für die Rolltreppen, U-Bahnen und Schotterwege einer deutschen Großstadt einfach nicht gedacht. Und fürs Büro ohnehin nicht. Bis diese Erkenntnis reift, braucht mancher Heimkehrer allerdings ein paar Tage und mitunter den dezenten Hinweis eines Vorgesetzten.

Stimmungsjetlag nach einer Reise

Immerhin können solche vorübergehenden Vorlieben den einen oder anderen über allzu schlimme Urlaubsnachwehen hinwegtrösten – das sogenannte Post-Holiday-Syndrom, der Stimmungsjetlag einer langen Reise. Mehr oder weniger ausgeprägt kennt ihn fast jeder: Man kehrt nach einem längeren Urlaub zurück ins Büro und tut sich schwer damit, sich wieder an die dort wartenden Aufgaben, Gepflogenheiten und Kollegen zu gewöhnen.

Müdigkeit, Appetitlosigkeit, manchmal sogar depressive oder zumindest nostalgische Phasen können die Folgen sein. Je länger ein Urlaub war, desto länger kann dieses Post-Holiday-Syndrom andauern. Meist sind es ein paar Tage.

Urlaub ist üblicherweise die schönste Zeit des Jahres. Wieso fällt es so schwer, so vieles aus dieser schönen Zeit in den Alltag hinüberzuretten? Vermutlich empfinden wir Urlaub vor allem deswegen als so angenehm, weil er kein Alltag ist. Niemand braucht Flipflops, Bardolino oder Schlabberhosen zum Abschalten. Es ist eher der Ausbruch aus dem “normalen“ Leben, der für viele zumindest unterbewusst Erholung bedeutet. Aber möchte man deswegen sein “normales“ Leben aufgeben?

Reisende haben etwas zu erzählen

Ein britisches Sprichwort besagt, das Gras auf der anderen Seite sei immer grüner. Wir neigen dazu, uns stets das herbeizusehnen, was wir nicht haben. Und wenn wir es haben, merken wir manchmal erst, dass das, was wir hatten, so schlecht eigentlich auch nicht war.

Also besser gar nicht mehr reisen? Keineswegs, sagt Psychologe Martin Lohmann. Viele profitierten deutlich von einer Reise. “Glückliche Momente im Urlaub sind ein Schatz, an den man sich gern erinnert“, verdeutlicht Lohmann. “Und Reisende haben etwas zu erzählen.“ Gerade dies sei ein wichtiger Punkt für soziale Kontakte.

Dabei entscheidet die Länge eines Urlaubs nicht unbedingt über den Grad der Erholung. “Die Erholung ist am Anfang größer“, weiß Lohmann aus Untersuchungen. Insofern sei auch ein Kurzurlaub der Erholung dienlich.

Je weiter weg, desto mehr Erholung?

Dennoch scheint für viele Deutsche zu gelten: Je weiter weg, desto mehr Erholung. Laut der jährlichen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen zieht es in diesem Jahr 72 Prozent aller Deutschen zum Urlaub ins Ausland. Für fast 70 Prozent der Bundesbürger stand bereits im Januar fest, dass sie 2018 sicher oder wahrscheinlich auf Reisen gehen würden.

Mehr als 94 Milliarden Euro gaben sie 2017 für Reisen aus. Noch nie war diese Summe so hoch – 2016 etwa lag der Betrag noch bei 87,9 Milliarden. Dabei entfiel im vergangenen Jahr der weitaus größte Anteil (72,7 Milliarden Euro) auf längere Reisen, nur 22 Milliarden flossen in Kurztrips.

Das, was die Mehrheit aus dem Urlaub mit zurück nach Hause nimmt, ist der Reiseanalyse zufolge übrigens weitaus pragmatischer als erwartet: 73 Prozent der Befragten denken nach den Ferien in erster Linie ans gute Wetter zurück. Und das lässt sich – allen guten Vorsätzen zum Trotz – daheim ohnehin nicht ändern.

Von Michael Pohl