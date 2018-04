Kritik am Veranstalter - Empörte Reaktionen nach Echo-Verleihung

Die diesjährige Echo-Preisverleihung wurde seit Bekanntgabe der Nominierungen von einer Antisemitismus-Debatte überschattet. Grund dafür war die Aufstellung vom Rapduo Farid Bang und Kollegah für den Echo Hip Hop/Urban National. Wegen antisemetischer Textzeilen waren sie in die Kritik geraten – gerade, weil die Preisverleihung auf den Holocaust-Gedenktag in Israel fiel. Die Veranstalter aber blieben bei der Nominierung – gestern Abend (12. April) ging das Rapduo schließlich mit dem Echo nach Hause. Der Sender VOX meldete zwar gute Einschaltquoten, die Kritikwelle dürfte damit aber noch nicht beendet sein.

„Alle anderen Ehrungen keine Ehre mehr“

Unmittelbar nach der Preisverleihung postete Moderator Thore Schölermann auf Instagram etwa ein Foto vom Echo mit einen Mittelfinger – und eine eindeutige Botschaft an die diesjährige Veranstaltung: „Damit sind alle anderen Ehrungen keine Ehre mehr sondern einfach nur peinlich ... und das ist schade weil die anderen sie verdient haben!“

„Ein verheerendes Zeichen“

Die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, zeigte sich empört. Es sei „ein verheerendes Zeichen“, den wichtigsten deutschen Musikpreis an „vermeintliche Künstler“ zu verleihen, die ein gesellschaftliches Klima bedienen, in dem Antisemitismus offenbar wieder normal sei, so Knobloch. Sie sagte „geschichtsvergessene Geschmacklosigkeiten und antijüdische Vorurteile sind keine Kunst, müssen geächtet und konsequent aus dem öffentlichen Raum verbannt werden“. Es dürfe sich auf Basis solcher Musik niemand wundern, dass „Jude“ in Klassenzimmern wieder Schimpfwort sei und jüdische Menschen alltäglich Opfer von Diffamierung und Aggression würden.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch, kritisierte das Rapduo um Farid Bang und Kollegah scharf.

„Es ist uns allen ein bisschen peinlich“

Musik-Produzent Alex Christensen sagte nach der Preisverleihung zu BILD: „Ich bin aufgestanden. Es ist ein ungutes Gefühl. Es ist uns allen ein bisschen peinlich.“ Und weiter: „Ich setze mich gerne mit allen Dingen auseinander, aber wenn man über Opfer rappt, die sich nicht wehren können dann ist für mich eine Grenze überschritten. Dann brauch ich mich mit der Musik auch nicht mehr auseinander setzen.“

Musikproduzent Alex Christensen findet, man rappt nicht über Opfer.

„Gesicht zu zeigen ist etwas anderes!“

Auch Singer-Songwriter Nico Santos wurde deutlich: „Das hat keinen gefallen, außer dem Tisch von Farid und Kollegah. Das war schon krass! Sie haben sich ja auch vor der Verleihung dafür entschuldigt und jetzt plötzlich so aufzutreten. Gesicht zeigen ist was anderes!“

Sänger Nico Santos verurteilt die Echo-Nominierung für das Rapduo Farid Bang und Kollegah.

„Auschwitz-Vergleiche gehen nicht“

Olivia Jones sagte der Berliner Morgenpost auf dem roten Teppich, dass beide Rapper ausgeladen hätten werden müssen. Sie würden „sinnlos Hass sähen, nur um sich zu promoten.“ Sänger Wolfgang Niedecken fand: „Auschwitz-Vergleiche gehen nicht“. Das sei geschmacklos.

Travestiekünstlerin Olivia Jones möchte nicht, dass provokante Songtexte sinnlos Hass sähen.

„Provokation hat Grenzen“

Auch Dunja Hayali twitterte nach dem Echo: „Zwei Hip-Hop-Musiker bekommen einen Preis, trotz antisemitischer Zeilen. Und das auch noch am Holocaust-Gedenktag.“ Statt zu pfeifen hätten die anderen rausgehen sollen. „Provokation hat Grenzen!“

„Der Echo ist ein Verkaufspreis“

Es äußern sich aber nicht nur Kritiker, sondern auch verständnisvolle Kollegen aus der Musikszene: Produzent Mousse T. hat eine nüchterne Sicht der Dinge: „Der Echo ist ein Verkaufspreis. Die Jungs haben die meisten Platten verkauft, deswegen bekommen sie einen Echo. Punkt.“

Musikproduzent Mousse T sieht die Echovergabe für das Rapduo etwas nüchterner.

„Schändlich, dass Antisemitismus eine Bühne bekommt“

Unter den größten Kritiker, die sich bereits im Vorfeld der Preisverleihung klar gegen die Nominierung des Rapduos positioniert hatten sind unter anderem Campino von den Toten Hosen und Sänger Peter Maffay. Auch das Berliner Büro des „American Jewish Committee“ twitterte, es sei „schändlich“, dass am Holocaust-Gedenktag zwei Rapper, die sich „über Auschwitz-Häftlinge hermachen und zum Teil Antisemitismus verbreiten“, diese Bühne bekommen würden.

