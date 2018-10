Twist

Ein fünfjähriges Mädchen ist in Twist im Landkreis Emsland am Donnerstag nach einem Unfall mit einem Pferd gestorben. Das Mädchen sei zusammen mit seinem Großvater in einem Stall gewesen, um ein Fohlen zu streicheln, als plötzlich zwei Pferde hineinliefen und das Mädchen überrannten, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dabei traf ein Tier das Mädchen offenbar mit einem Huf am Kopf. Sie wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenige Stunden später starb. Wieso die Pferde im Stall frei herumliefen, ist noch völlig unklar.

Von RND/dpa