Carlisle

In Großbritannien hat die Polizei einen Mann aus einem Schuppen befreit, der dort seit 40 Jahren als Sklave gehalten worden sein soll. Wie die „BBC“ berichtet, soll er im Alter von 16 oder 17 Jahren zu unbezahlter Arbeit gezwungen worden sein. „Als wir ihn fanden, war er sehr verwirrt“, sagt Martin Plimmer von der „Gangmasters and Labour Abuse Authority“ (GLAA), die sich für den Schutz gefährdeter und ausgebeuteter Arbeiter einsetzt, zur „BBC“.

Das Schlaflager in dem Holzschuppen, in dem der Mann in einer Wohnanlage in der Nähe von Carlisle hauste, bestand aus einer schmutzigen Decke auf dem Boden. Außerdem befanden sich ein Gartenstuhl und ein Flachbildfernseher in dem Verschlag. „Es gab keine Heizung und es war sehr kalt. Es waren Bedingungen, in denen kein Mensch leben sollte“, so Plimmer zur „BBC“.

Der 58-Jährige sei traumatisiert und werde nun von Spezialisten behandelt. „In meiner langen Karriere bin ich nie auf jemanden gestoßen, der seit 40 Jahren als Sklave gehalten wird. Es ist ein sehr trauriger und ernster Fall“, so Plimmer gegenüber der „BBC“.

Von RND/mat