Norristown. Bei dieser Cosby Show lachte niemand. Außer dem „Star“ und einem Mitglied seiner TV-Familie. Zum Auftakt seines Prozesses wegen sexueller Nötigung in Norristown (Bundesstaat Pennsylvania) schlurfte Bill Cosby breit grinsend mit der ebenfalls best gelaunten Keshia Knight Pulliam, die seine jüngste Tochter Rudy Huxtable gespielt hatte, ins Montgomery County Gericht.

Beide alberten herum und Cosby twitterte in der Mittagspause sogar ein Selfie von sich und der 38-Jaehrigen, die verkündete: „Ich bin gekommen, um die Wahrheit zu hören.“

Wenn die Wahrheit ist, was die Anklage sagt, dann könnte eine Verurteilung für Cosby ein Todesurteil sein. Denn dem 79-Jährigen drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis.

Cosby-Fans demonstrieren vor Gericht

Im schwarzen Anzug, weißen Hemd und mit schwarzbeige-gestreifter Krawatte fuhr der Komiker morgens um 9.18 Uhr Ortszeit mit einem schwarzen SUV vor.

Auf einen Krückstock gestützt stieg er aus. Umringt von vier bulligen Cops und von Pulliam und seinem Assistenten Andrew Wyatt flankiert, winkte er einem Dutzend Fans zu. Die hielten Plakate wie „Unschuldig“ und „Wir unterstützen Bill“ hoch und skandierten „Free Cosby“.

Das Gerichtsgebäude war von einem Großaufgebot von Polizei weitläufig abgesichert. Über dem Gelände kreisten Polizei- und Medien-Hubschrauber. Die Journalisten aus aller Welt mussten gleich zwei Sicherheitsschleusen absolvieren.

Nach schier endloser Vorbereitungszeit hat der Prozess gegen den einst populären US-Komiker Bill Cosby begonnen. Zur Bildergalerie

Richter Steven O’Neill machte gleich klar, wer in dem Prozess das Sagen hat. Seine Ermahnung an die versammelte Presse: „Meine Rolle ist es, eine faire Verhandlung zu garantieren und unsere Jury so gut es geht zu schützen. Ich verstehe die Rechte einer freien Presse, aber sie darf in diesen Prozess nicht eingreifen.“

Um 9.35 Uhr flanierten die zwölf Geschworenen in den Saal. Sie waren aus dem 500 Kilometer entfernten Pittsburgh importiert worden (um Befangenheit auszuschließen) und wohnen während des Prozesses abgeschottet von der Öffentlichkeit in einem Hotel.

O’Neill verlas die Vorwürfe gegen Cosby – sexuelle Nötigung in drei Fällen – und erinnerte die Jury daran, dass „der Angeklagte als unschuldig gilt, bis ein Urteil gesprochen worden ist“. Cosby pocht darauf, dass der Sex mit der Universitätsangestellten Andrea Constand einvernehmlich und nicht unter Medikamenteneinfluss erzwungen worden war. O’Neills Warnung an die Geschworenen: „Ihnen ist es nicht erlaubt mit anderen über den Fall zu reden – auch nicht miteinander.“

Vertrauensbruch und Verrat

Um 10.30 Uhr eröffnete Staatsanwältin Kristen Feden ihr Plädoyer für die Anklage: „Es kann gar kein Sex im gegenseitigen Einvernehmen stattgefunden haben. Als Cosby Andrea die Pillen gab, wusste er, dass sie danach nicht mehr in der Lage sein würde, sich gegen seine Avancen zu wehren.“

Für Feden geht es in diesem Prozess um Vertrauensbruch und Verrat. Sie beschuldigt Cosby, seine Power und seinen Ruhm ausgenutzt zu haben. Constand habe ihn als väterlichen Freund und Mentor betrachtet: „Er hat eine vertrauenswillige, jüngere Frau in einen Zustand versetzt, in dem sie nicht mehr Nein sagen konnte - damit er sich sexuell befriedigen konnte.“

Sie verwies auf Cosbys eidesstattliche Erklärung von 2005. In der hatte die Comedy-Ikone zuggeben, Constand 1 ½ Benedryl-Tabletten gegeben zu haben: „Sie konnte sich danach weder bewegen, noch reden. Er hat ihre Hand genommen, sie auf seinen Penis platziert und masturbiert. Dann hat er auch noch seine Finger in ihre Vagina gestoßen. Sie war machtlos, wie gelähmt“.

Das dementierte Cosbys Anwalt Brian McMonagle bei seinem Verteidigungsplädoyer vehement: „In der Vergangenheit hat Andrea Constand immer wieder ihre Story geändert. In Wahrheit hatten sie eine Beziehung auf Gegenseitigkeit. Sie haben geküsst, sie haben rumgefummelt und sie haben gemeinsam Dinner gehabt. Sie hat seine Geschenke angenommen und freiwillig bei ihm im Bett übernachtet.“ McMonagle versprach den Geschworenen, er werde beweisen, dass Constand gelogen hat.

Er warnte die Juroren, dass falsche Anschuldigungen von sexueller Nötigung “das Leben und die Zukunft eines Mannes zerstören können“. Er beschwor die zwölf Laienrichter, sich von Medienberichten nicht beeinflussen zu lassen: „Versuchen Sie sich vorzustellen, Ihr Vater, Ihr Großvater oder Sie selbst säßen auf der Anklagebank und würden sich eine faire Jury wünschen.“

„Er hatte nur einen Bademantel an“

Die erste Zeugin der Anklage war Kelly Johnson. Die heute 55-Jährige hatte ab 1990 als Assistentin für Cosbys Agenten Tom Illius bei der renommierten Hollywood-Firma William Morris gearbeitet. Im Laufe der Jahre entwickelte sie eine Freundschaft mit dem Star, der sie 1996 zum Lunch ins Bel Air Hotel einlud.

Das fand nicht im Restaurant statt – wie sie nach ihren Angaben geglaubt hatte – sondern in Cosbys Miet-Bungalow: „Er hatte nur einen Bademantel an als er die Tür aufmachte. Er wollte, dass ich Wein trinke, doch ich habe ihm gesagt, dass ich mir nichts aus Alkohol mache.“ Daraufhin habe Cosby ihr eine „große weiße Pille“ in die Hand gedrückt: „Damit ich mehr relaxt sein würde. Ich habe die Pille unter meiner Zunge versteckt, doch er hat mich gezwungen, meinen Mund aufzumachen und sie dann zu schlucken.“

Johnsons Stimme begann zu zittern und sie wischte sich Tränen aus den Augenwinkeln: „Ich fühlte mich, als sei ich plötzlich unter Wasser und muss dann ohnmächtig geworden sein.“ Als sie später zu sich kam, lag sie in Cosbys Schlafzimmer im Bett: „Ich trug noch mein Kleid, doch es war oben runter gezogen, so dass mein Brüste entblößt waren. Und unten war es über meine Hüfte geschoben. Er hat erst in meine Hand eingecremt und mir dann seinen Penis in die Hand gedrückt.” Später habe Cosby dafuer gesorgt, dass ihr Boss sie feuerte.

Cosby-Anwalt zweifelt an Glaubwürdigkeit

Im Kreuzverhör attackierte McMonagle die Glaubwürdigkeit von Johnson und beruf sich auf deren eidesstattlichen Erklärung aus dem Jahr 1996: „Damals haben sie behauptet, der Vorfall hätte sich bereits 1990 ereignet. Und haben nicht Cosby, sondern Ihren Boss der sexuellen Nötigung beschuldigt.“

Johnsons Antwort: „Ich hatte Angst, die Wahrheit zu sagen. Es war nur mein Wort gegen einen der größten Promis der Welt.“

Von Dierk Sindermann/RND/zys