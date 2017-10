Erinnerung an Manfred Krug - vor einem Jahr starb der beliebte Schauspieler

Manfred Krug bleibt unvergessen! Vor einem Jahr starb der Schauspieler mit 79 Jahren an einer akuten Lungenentzündung. Wir erinnern an sein schaffensreiches Leben und präsentieren ein paar Auszüge aus seinen schönsten Werken.

Sein Werdegang im Zeitraffer

Er war vier Jahre Stahlkocher in Brandenburg, nachdem sein Vater ihn dazu zwang, weil er elfmal die Schule wechseln musste. Das Schauspielstudium brach er 1955, nach nur einem Jahr, ab. Er wollte sich einfach nicht einfügen. Das Berliner Ensemble mit Helene Weigel und Bert Brecht fing ihn damals auf. Er war (und blieb) ein Polterkopf mit lauten Sprüchen, die auch um derbe Worte keinen Bogen machten.

Ein hemdsärmeliger Hoppla-jetzt-komm-ich-Typ, der mit seiner Meinung nie hinter dem Berg hielt. Bei der Defa und im DDR-Fernsehen spielte er in seiner eigenen Liga. Kein Charakter-Schauspieler, aber einer, der Präsenz besaß.

Sein Schaffen: Filme und Musik

In „Auf der Sonnenseite“, einer lockeren, autobiografischen Komödie mit Musik, als Binnenschiffer in „Feuer unter Deck“, als Fernfahrer, der der Liebe begegnet, in „Wie füttert man einen Esel?“, in „Mir nach, Canaillen!“ als Schafhirte, der im historischen Mantel-und-Degen-Abenteuer den Adel aufmischte. Darin war er in der DDR einzigartig. Daran knüpfte er in der Bundesrepublik an, als er nach der Solidaritäts-Unterschrift für den ausgebürgerten Wolf Biermann in den Westen wechselte. Dort war er als Fernfahrer „Auf Achse“, Anwalt der kleinen Leute („Liebling Kreuzberg“) und in Hamburg 17 Jahre „Tatort“-Ermittler.

An welche Filme erinnern Sie sich gern zurück?

Als Kommissar Stoever sang er auch immer mal wieder jazzig, was er in der DDR bereits auf Touren mit Günter Fischer und Klaus Lenz gemacht hatte - und nach dem Abschied von Film und Fernsehen weiter tat. Manfred Krug plante bereits eine neue Tournee mit Uschi Brüning, als er am 21. Oktober 2016 verstarb - mit 79 Jahren.