Erster Nonstop-Flug von Australien nach Europa

London. Mit dem Flug QF9 nimmt die australische Airline Qantas eine der längsten Reisestrecken der Welt in den Flugplan auf. Einzig die Verbindung zwischen dem neuseeländischen Auckland und Doha in Katar ist einige wenige Kilometer weiter.

Der erste Nonstop-Flug zwischen Europa und Australien war am Samstagabend um 18.49 Uhr Ortszeit in Australien gestartet. 17 Stunden später landete der Boeing 787-9 Dreamliner mit 200 Passagieren und 16 Crew-Mitgliedern an Bord in London, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete.

