Einfach der Kälte und dem miesen Wetter trotzen: Das Sonnenbad in Karlsruhe startet als erstes deutsches Freibad in die Saison. „Das Wetter ist uns egal. Wir sind auch schon im Schnee geschwommen“, hieß es. Das Freibad ist das einzige in Deutschland, das von Februar bis zum Ersten Advent geöffnet hat.