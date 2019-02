London

Ein bei Minusgraden ausgesetztes Baby haben Spaziergänger am späten Donnerstagabend im Londoner Stadtteil Newham gefunden. Jetzt sucht die Polizei die Mutter – und hat ein Foto des Mädchens veröffentlicht.

Eine Frau, die mit ihrem Hund auf einem Spielplatz unterwegs war, wurde durch das Weinen auf den Säugling aufmerksam. Das Baby lag in einer Einkaufstüte, eingewickelt nur in ein weißes Handtuch. Rettungskräfte brachten das Neugeborene sofort in ein Krankenhaus im Osten Londons, es soll sich in stabilem Zustand befinden. Mitarbeiter haben ihm den Namen Roman gegeben, angelehnt an die Romand Road, in der es gefunden wurde.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Mutter des Babys. Man sei „zunehmend besorgt um ihr Wohlergehen“, wird Polizeisprecher Shane Clarke in einer Mitteilung zitiert. Es sei denkbar, dass sie dringend medizinische Hilfe benötige. Direkt an die Mutter des Babys gewandt, sagte er: „Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, dass es Ihnen gut geht.“

Von RND/seb