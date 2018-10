Münster

Es bleibt dabei, der 90-Millionen-Eurojackpot konnte wieder nicht geknackt werden. Schließlich 10. Mal ging in diesem Jahr um einen Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro. Die letzte Oktober-Ziehung (26.10.2018) brachte die Gewinnzahlen 18, 19, 33, 38 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 10.

Gleich fünf Spielteilnehmer gelang es den zweiten Gewinnrang zu treffen. Damit vergolden sie sich den Herbst 2018. Eine Gewinnquote von jeweils 1.234.568,50 Euro geht nach Hessen, Niedersachsen, Niederlande, Schweden und Ungarn. Damit steigt die Zahl der Millionäre bei der Lotterie Eurojackpot im Jahr 2018 auf bisher 65. Allein aus dem Bundesgebiet stammen 38 der Neu-Millionäre.

Seit acht Ziehungen ist der Jackpot in der obersten Gewinnklasse nicht getroffen worden. Zur ersten Ziehung im neuen Monat November am 2.11.2018 wartet nicht nur erneut die Mega-Summe von 90 Millionen Euro im obersten Gewinnrang. Auf Grund des Überlaufs des Jackpots in den zweiten Gewinnrang bildet sich dort ein weiterer Jackpot von 20 Millionen Euro.

