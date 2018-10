Berlin

Familien-Drama um TV-Star Eva Habermann (42): Ihre Mutter Edeltraud starb in Hamburg an den Folgen eines Sturzes, sie wurde 71 Jahre alt. Auf Facebook schrieb die Schauspielerin dazu:

„Ach Mama... Du wirst mir so fehlen. Ich stehe noch so unter Schock und weiß nicht, wie das alles wird und habe vor zwei Wochen nicht geahnt, dass es ein endgültiger Abschied war. Ich liebe Dich.“ Damals hatte die Wahl-Berlinerin ihre Mutter in Hamburg besucht.

Weiter schrieb Habermann: „Der Tod meiner Mutter war ein tragischer Unfall und sie hätte noch länger leben wollen, aber das scheint das Schicksal zu entscheiden.“

Auf Facebook sprach sich Eva Habermann gerade selbst etwas Kraft zu: „Ich weiß, sie hat sich bis zuletzt sehr wohlgefühlt [...]. Aber ich glaube, sie hat mit ihrer Zeit alles richtig gemacht.“

Informationen der B.Z. zufolge war ihre Mutter an den Folgen eines Sturzes auf den Kopf mit anschließendem Koma verstorben.

Eva Habermann wurde durch ihre Rolle in „Unsere Farm in Irland“ bekannt

Eva Habermann wurde einem großen Publikum vor allem durch ihre Rolle in der ZDF-Serie „Unsere Farm in Irland“ bekannt. Ab Herbst 2019 wird die Schauspielerin bei den Filmfestspielen in Potsdam auf der „Jedermann“-Bühne stehen. Und während es also beruflich gerade gut läuft, wird sie nun privat erst einmal den schweren Verlust zu verarbeiten haben.

Von RND