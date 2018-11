Hameln

Das Verbrechen, das eine 51-jährige Frau am Sonntag in ihrem Notruf bei der Feuerwehr im niedersächsischen Hameln schilderte, klingt wie die Szene aus einem Horrorfilm: Ihr Ex-Freund habe sie betäubt und an einem unbekannten Ort in einen Keller gesperrt. Ihr Akku sei bald leer, deshalb müsse sie schnell wieder auflegen. Der Anruf am frühen Abend setzte eine Rettungskette in Gang, die mit einer Strafanzeige gegen die Frau endete.

Der Sachverhalt wurde von der Feuerwehrleitstelle zuerst an die Polizei weitergegeben. Dort fand man heraus, dass es sich bei der Anruferin um eine 51 Jahre alte Frau aus Hameln handelte. Ebenso, dass die 51-Jährige in der Vergangenheit mehrfach Ärger mit ihrem 40 Jahre alten Ex-Lebensgefährten hatte. Eine Streife durchsuchte anschließend zwei Wohnungen. Dabei fand man den Mann, der glaubhaft angab, seine Ex letztmalig am Vormittag in ihrer Wohnung gesehen zu haben. Die Beamten durchsuchten auch die Wohnung und den Keller, ohne die Anruferin zu finden.

Polizei ortet Handy der Frau

Deren Handy war eingeschaltet, wurde jedoch nicht mehr abgehoben. Ein Team des LKA Niedersachsen ortete das Telefon gegen 2 Uhr schließlich in einem Mehrparteienhaus. Polizeibeamte klingelten sich durch die Wohnungen. In einer Wohnung eines 40 Jahre alten Mannes wurden sie fündig und konnten die 51-Jährige wohlbehalten antreffen. Die Frau gab an, dass sie sich den Sachverhalt nur ausgedacht habe, um ihrem Ex Partner eins auszuwischen.

Gegen die Hamelnerin wurde eine Strafanzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat gestellt. Außerdem wird sie die Kosten für den Einsatz tragen müssen.

Von RND/mm