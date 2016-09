Ex-GNTM-Kandidatin Sara Kulka stillt zweijährige Tochter

Hannover. 2012 war sie die Kandidatin mit dem losen Mundwerk, der Liebling der Kameras, um keinen Spruch verlegen und auch recht offen im Umgang mit ihrer nicht ganz so glamourösen Vergangenheit als Stripperin. Kurzum, Sara Kulka polarisierte schon damals bei Germanys Next Topmodel – und so scheint es auch beim aktuellen Thema für das sich die gebürtige Polin derzeit stark macht.

Diesmal geht es ums Langzeitstillen: Auf Facebook postete die 26-jährige Blondine ein Foto von sich mit ihrer zweijährigen Tochter Matilda an der Brust – auf einer öffentlichen Parkbank. „Ja, ich bin eine Mama die stillt und ja ich bin eine Mama die sogar Langezeit stillt. Ich hätte es nie gedacht, dass ich diese Art von Mama werde und geplant habe ich es auch nicht“, schreibt sie selbstbewusst dazu. Bei der Netzgemeinde scheint ihr Plädoyer fürs Langzeitstillen anzukommen: Mehr als 2000 Mal wurde der Beitrag samt Bild bereits gelikt, die Kommentare sind fast durchweg positiv.

Von wegen abnormal

Ihr Ansinnen machte Kulka auch gleich klar: Sie wolle mit dem Bild keinesfalls provozieren, sondern lediglich erreichen, dass Stillen in Deutschland endlich so normalisiert werde wie Flaschennahrung auch: „Keiner fragt ein zweijähriges Kind, warum es die Flasche bekommt, aber jeder fragt, warum ein zweijähriges Kind die Brust bekommt. Was in vielen Ländern als Normalität gilt, wird hier als abnormal dargestellt“, schreibt sie weiter.

In Kürze erwartet Kulka ihr zweites Kind – wieder ein Mädchen. Ob sie dann künftig Tandem stillen wolle, fragt eine Facebook-Nutzerin. Doch, bei aller Offenheit, diese Frage ließ Kulka bislang unbeantwortet.

Von RND/caro