Berlin

Ex-„ GZSZ“-Star Raphaël Vogt (42) ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Freundin Kati habe am Freitag ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht, teilte der Schauspieler am Sonntagabend auf seinem Instagram-Account mit. „Wir sind überglücklich über die Geburt unserer Tochter Océane Amelie Vogt“, schrieb der Wahl-Berliner, der auch französische Wurzeln hat. „Mutter und Kind sind wohlauf, und wir haben uns mit der Kleinen das größte (Vor-)Weihnachtsgeschenk gemacht, das wir uns vorstellen können.“

Dazu teilte Raphaël Vogt einen Schnappschuss von sich, seiner Freundin und dem neugeborenen Baby. Er dankte dem „tollen und kompetenten Kreißsaal-Team des Klinikum Westend“.

In seinem Post verrät er auch die Bedeutung des französischen Namens Océane: „Knutschkugel in der Mitte: Océane, gemacht im Meer“. Dazu fügte er an: „Ab Montag heißt es dann wieder 100% ’Alles oder nichts’ für Sat.1 und bei uns zu Hause ’Schlafen oder nicht’“.

Seit diesem Jahr ist Raphaël Vogt in der Sat.1-Vorabendserie „Alles oder nichts“ als Obdachloser Daniel Wagner in einer Hauptrolle zu sehen. Von 1996 bis 2005 spielte er in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Figur des Dr. Nico Weimershaus.

