Halle

Bei einer schweren Explosion in Halle/Saale ist in der Nacht zum Sonntag ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Wie Polizeisprecher Alexander Junghans erklärte, ereignete sich die Detonation gegen 21.50 Uhr an einem Ticketautomaten auf dem Bahnsteig 2 des S-Bahnhaltepunktes in der Südstadt. Durch die Wucht der Explosion wurde die Tür des Automaten bis auf den gegenüberliegenden Bahnsteig geschleudert.

Etwa zehn Minuten später fuhr eine S-Bahn aus Richtung Hauptbahnhof der Saalestadt in den Bahnsteig ein. Der Lokführer entdeckte dabei eine scheinbar leblose und stark blutende Person, die nur wenige Meter neben dem zerstörten Fahrkartenautomaten lag, so der Behördensprecher weiter. Der herbei gerufene Notarzt versuchte noch, den jungen Mann zu reanimieren. Anschließend ging es mit Blaulicht in ein nahes Krankenhaus, wo der Schwerverletzte allerdings gegen 23.30 Uhr verstarb.

Ermittlungen zur Tatbeteiligung des Opfers

Die Behörden leiteten eine umfangreiche Suche im Umfeld des Tatortes ein, bei der in der Nacht auch ein Hubschrauber und der Entschärferdienst der Polizei zum Einsatz kamen. Der Zugverkehr wurde deshalb in beide Richtungen gesperrt. Noch in der Nacht begutachteten Experten der Kriminalpolizei den Tatort und sicherten Spuren.

Die Ermittlungen werden nun zum einen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion geführt, hieß es. Zudem wird auch ein Verfahren eingeleitet, dass die Todesumstände klären soll. „Ob der Verstorbene ein unbeteiligtes Opfer ist oder als Täter der Herbeiführung dieser Sprengstoffexplosion in Betracht kommt, bleibt Gegenstand der derzeitigen

Ermittlungen“, hieß es am Sonntagmorgen.

Im Laufe des Nachmittags will die Polizei in Halle weitere Details zum Stand der Ermittlungen bekannt geben. In den vergangenen Monaten war es bereits mehrfach zu Explosionen an Fahrkartenautomaten in der Halleschen Südstadt gekommen.

Matthias Puppe