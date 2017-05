Eltmann. Bei der Explosion in einer Fabrik des Autozulieferers Schaeffler in Unterfranken sind nach Firmenangaben mehr Menschen verletzt worden als zunächst angenommen.

23 Mitarbeiter erlitten Verletzungen, sieben davon mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie der Konzern in den sozialen Medien mitteilte.

Am Montag hatte die Polizei zunächst von 13 Verletzten gesprochen, wovon vier mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden sein. Schaeffler selbst sprach wenige Stunden später bereits von 20 Verletzten.

Eine Explosion hat in einer Fabrik des Autozulieferers Schaeffler in Unterfranken 23 Menschen verletzt. Zunächst war von 13 Verletzten die Rede. Zur Bildergalerie

Die Explosion in dem Werk in Eltmann (Landkreis Haßberge) hatte sich am Montagvormittag in einer Salzreinigungsanlage ereignet. Kurz nach der Explosion kam es zudem zu einem kleinen Feuer.

Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Ursache der Explosion wird derzeit noch ermittelt.

