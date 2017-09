Explosion in Londoner U-Bahn – Lage unklar

London. Laut Augenzeugen soll ein „Feuerball durch den Zug geflogen“ sein, heißt es beim „Focus“. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Was die Explosion in einer U-Bahn-Station im Südwesten Londons auslöste ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Auf dem Bild soll die Tasche zu erkennen sein, die explodiert sein und mehrere Menschen verletzt haben soll. Quelle: AP

In sozialen Medien kursierte ein Bild von einem weißen Eimer, der angeblich eine kleine Explosion ausgelöst haben soll. Aus dem Eimer hingen Drähte. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos noch nicht. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer „Flammenwand“, die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen. Der Vorfall soll sich gegen 08.20 Uhr (Ortszeit; 09.20 Uhr MESZ) ereignet haben.

Von fw/RND