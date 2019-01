Ducherow

Der unter Mordverdacht stehende Stiefvater des getöteten sechsjährigen Mädchens aus Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist gefasst. Die Polizei nahm den 27-Jährigen am Montag in der Nähe von Anklam fest. Ihm wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen. Nach Angaben der Polizei wurde er auf der Bundesstraße 109 in Begleitung seines Anwalts gefasst.

Wie eine Sprecherin der Polizei in Neubrandenburg, der „ Ostsee-Zeitung“ mitteilte, befand sich der 27-Jährige zu dem Zeitpunkt gemeinsam mit seinem Anwalt auf dem Weg zur Polizei. „Wir gehen davon aus, dass er sich stellen wollte“, sagte Buchfink, „aber wir waren schneller.“ Offenbar sei der öffentliche Fahndungsdruck zu hoch gewesen.

Stiefvater soll Leonie zu Tode misshandelt haben

Laut Staatsanwaltschaft soll er die Sechsjährige derart misshandelt haben, dass sie am 12. Januar in der Wohnung der Familie starb. Der Mann hatte bei einem Festnahmeversuch am 14. Januar zunächst aus dem Polizeirevier fliehen können. Das Amtsgericht Pasewalk erließ am 17. Januar einen Haftbefehl.

Am Freitag veröffentlichte die Polizei zwei Fotos des 27-Jährigen. Im Zuge der Fahndung wurden mehrere Wohnungen in Wolgast und Umgebung durchsucht. Es gab immer wieder Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte des mutmaßlichen Mörders.

Verdächtiger soll weiteres Kind misshandelt haben

Der Mann soll auch den jüngeren Bruder des getöteten Mädchens misshandelt haben. Das Kind wurde vom Jugendamt zum leiblichen Vater gebracht. Gegen die Mutter der beiden Kinder, die mit einem Baby in eine Mutter-Kind-Einrichtung gebracht wurde, wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.

Das Jugendamt hatte die Familie im Februar 2018 - damals hatten sich die Eltern getrennt und die Mutter lebte mit dem neuen Lebensgefährten noch in Wolgast – nach einem Hinweis überprüft, aber keine Anhaltspunkte für Misshandlungen gefunden.

Für Dienstag ist in Torgelow eine Trauerstunde in der evangelischen Kirche geplant.

Lesen Sie hier:

Vater von Leonie erfuhr aus der Zeitung vom Tod des Mädchens

Von RND/dpa