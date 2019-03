Berlin

Mit einer erneuten groß angelegten Suchaktion in Brandenburg hoffte die Berliner Polizei am Freitag, die Leiche der verschwundenen Rebecca zu finden. Eine Hundertschaft Polizisten durchkämmte seit dem späten Vormittag ein abgesperrtes Waldgebiet bei dem Ort Kummersdorf, 50 Kilometer südöstlich von Berlin. Dort war die Suche am Donnerstagabend abgebrochen worden.

„Wo man gestern wegen der Dunkelheit aufhören musste, setzt man heute wieder ein“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Polizisten waren mit Stöcken und Schaufeln ausgerüstet und liefen in langen Reihen nebeneinander durch den Kiefernwald. Auch Leichenspürhunde waren bei der Suchaktion wieder dabei.

Suche nach Rebecca: Hubschrauber stand bereit

Ein Hubschrauber stand bereit, ob er eingesetzt werden sollte, stand mittags noch nicht fest. Voraussichtlich bis zum Abend sollte gesucht werden. «So lange es die Sicht- und Wetterverhältnisse zulassen, wird man die Suche fortsetzen.» Die Polizei twitterte zudem: «Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir Medienvertretende und Öffentlichkeit informieren.»

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Rebecca getötet wurde. Sie will die Leiche finden, um bei den Ermittlungen gegen den verdächtigen Schwager des Mädchens weiterzukommen.

Mehr als 300 neue Hinweise im Fall Rebecca

Auch die mehr als 300 Hinweise, die nach einer ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend bei den Ermittlern zum Fall Rebecca eingingen, würden von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt weiter geprüft. Die Gesamtzahl der Hinweise lag damit am Donnerstag bei rund 700.

Ob es neue Erkenntnisse gebe, teile die ermittelnde Mordkommission jedoch erst mit, wenn Auswirkungen auf die Ermittlungen ausgeschlossen werden könnten, sagte der Sprecher.

Kripo geht davon aus, dass Rebecca getötet wurde

Rebecca war am 18. Februar in den frühen Morgenstunden aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde.

Dringend tatverdächtig ist der Schwager von Rebecca. Der 27-jährige Deutsche war demnach zur mutmaßlichen Tatzeit allein mit ihr im Haus. Nach Ansicht der Ermittler hatte Rebecca zum Zeitpunkt ihrer mutmaßlichen Tötung das Haus nicht verlassen. Dies ergebe sich vor allem aus dem Telefonverhalten Rebeccas und den Router-Daten in dem Haus, sagte ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts in der ZDF-Sendung.

Die Ermittler befassen sich vor allem auch mit zwei Autofahrten des Schwagers. Auf der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) war das Auto, das der 27-Jährige nutzte, von einem Kennzeichen-Erfassungssystem der Polizei registriert worden. „Zu beiden Fahrten kann er keine Angaben machen“, hatte Kriminalhauptkommissar Michael Hoffmann, Leiter der zuständigen 3. Mordkommission, gesagt.

Fall Rebecca: Fahrten des Schwagers nach Brandenburg passen nicht zu dessen Version

Die Fahrten passten nicht zu der Version, die der Schwager erzählt habe. Es gebe Widersprüche in den Aussagen des Mannes. „Es ist ein Fall, der betroffen macht“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Donnerstabend im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Die Eltern und Schwestern von Rebecca halten den Schwager für unschuldig. „Die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf“, sagte Rebeccas Vater dem Sender RTL am Mittwoch. Er bat seinen Schwiegersohn: „Florian, rede einfach! Klär das, damit die ganze Suche in die andere Richtung geht, und zwar in die richtige. Wir müssen Becky finden.“

Von RND/dpa