Wunstorf

Dieser Trick hat nicht funktioniert: Eine Frau hat am Sonnabendmittag an der Kasse eines Discounters in Wunstorf bei Hannover offenbar versucht zu betrügen. Die 58 Jahre alte Frau legte Lebensmittel im Wert von knapp 26 Euro in ihren Einkaufswagen und legte einen Bon über die Summe vor.

Sie behauptete, diese Ware schon am Vormittag bezahlt zu haben. Dem Kassenpersonal kam dieses Verhalten jedoch merkwürdig vor und rief die Polizei, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Mitarbeiter im Supermarkt sind aufmerksam

Die Ermittlung unter den Mitarbeitern ergab, dass keine bezahlte Ware zurückgelegt worden war. Die Polizei geht vielmehr davon aus, dass die Frau den Bon gefunden oder von jemanden erhalten hatte und streng nach Bon einkaufen gegangen ist.

Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen versuchten Betruges gestellt.

Lesen Sie hier: Playstation für 9,29 Euro im Supermarkt gekauft – mit dieser dreisten Masche

Von Rita Nandy/RND