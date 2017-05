Mönchengladbach. Nachdem ein Spaziergänger Ende April einen toten jungen Mann in einem Baum auf einem Privatgrundstück in Mönchengladbach entdeckt hat, stellen sich viele nun die Frage: Wer ist der Mann, der im Baum starb?

Die Identität ist noch nicht abschließend geklärt. Vieles spricht aber dafür, dass es sich um einen 17-jährigen Obdachlosen handeln soll, berichtet die Rheinische Post am Mittwoch. Demnach soll der 17-Jährige nach einer Familientragödie auf der Straße gelandet sein. 2014 soll der damals 14-Jährige versucht haben, seine Mutter vor seinem Vater zu schützen, der mit einem Messer auf seine Frau einstechen wollte. Der Junge wurde dabei schwer verletzt. Seine Mutter starb nach der Attacke des Vaters, der sich später im Gefängnis umbrachte.

Der Junge kam nach der Tragödie in einer Jugendeinrichtung unter, aus der er aber floh. Schwer traumatisiert konnte er sich nicht mehr in geschlossenen Räumen aufhalten – mied den Kontakt zu Menschen. Das habe ihn bewogen, auf Bäume zu klettern und auf Dächern zu übernachten, so ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach gegenüber der Rheinischen Post. Man habe mehrfach versucht, den Jugendlichen wieder in eine Einrichtung zu bekommen. Dieses Vorhaben scheiterte. Über Streetworker hielt man Kontakt zu dem Jungen – teils vergebens.

DNA-Analyse soll Identität abschließend klären

Nach mehreren Straftaten soll der Jugendliche eine Haftstrafe abgesessen haben. Im November vergangenen Jahres entlassen, sollte er sich als Auflage in psychiatrische begeben. Dem kam er nicht nach.

Mittels einer DNA-Analyse soll nun abschließend die Identität des Verstorbenen geklärt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den 17-Jährigen handele, bezeichnete eine Polizeisprecherin allerdings als „hoch“. Ende dieser Woche sollen die Ergebnisse vorliegen.

Von fw/RND