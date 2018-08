Atlanta

Bei einem Konzert der Popsängerin Beyoncé (36) und ihres Ehemanns Jay-Z (48) in Atlanta hat ein Fan für kleinere Tumulte auf der Bühne gesorgt. Wie Videos auf Twitter zeigen, ging der Mann im weißen T-Shirt und kurzer Hose die Treppen zur Bühne hinauf, als die beiden Musiker diese gerade verlassen hatten. Mehrere Tänzer versuchten daraufhin, den Fan daran zu hindern, den Backstage-Bereich zu betreten.

„Danke an alle Fans, dass ihr so besorgt seid. Den beiden geht es gut, und sie freuen sich auf die morgige Show“, schrieb Beyoncés Sprecherin am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram. Das Promi-Paar selbst äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Die US-Sängerin („Formation“) und der Rapper („Holy Grail“) sind seit Wochen mit ihrem gemeinsamen Album „Everything Is Love“ auf Welttournee. Diese führte das Paar im Sommer auch für einige Konzerte nach Deutschland.

Von RND/dpa