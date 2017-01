Scottsdale. Es ist der Wagen, von dem die Männer in den 80er Jahren träumten. In seinem roten Ferrari war „Magnum P.I.” alias Tom Selleck der größte Star auf dem Bildschirm. Jetzt kommt der legendäre Sportwagen unter den Hammer: Am 19. Januar versteigert das Auktionshaus „Bonham’s“ in Scottsdale/Arizona den 1984er Ferrari 308 GTSi QV. Dieser war nach Ende der Dreharbeiten an Ferrari zurückgegeben worden. Der italienische Autokonzern verkaufte ihn 1989 an den jetzigen Besitzer.

Wie viel bringt der „Magnum“-Bonus?

Für Nicht-Autokenner: Das “308” bedeutet, dass es sich um einen 3 Liter V8 Motor handelt, der 232 PS hat. Das „GTS“ steht für GT Spyder – sprich das Dach kann abgenommen werden. Hinter dem „i“ versteckt sich eine „Bosch K-Jettronic“- Kraftstoffeinspritzung und „QV“ ist kurz für Quattrovalvole – oder „Vier-Ventile-pro-Zylinder“-Motor.

Für Sammler besonders wichtig: Der Wagen hat nur 36.000 Meilen auf dem Tacho, ist im Originalzustand und voll gewartet. Ohne den „Magnum“-Bonus wäre der Ferrari um die 80.000 Dollar wert, doch die Auktionäre hoffen auf einen Erlös von bis zu 250.000 Dollar.

Von Dierk Sindermann/RND