Boston. Seine riesigen Scheren hatte der Besitzer zusammengeklebt und das Tier gekühlt in einer Plastiktüte ganz unten ins Gepäck gelegt. „Das war sozusagen der Fang des Tages. So einen schweren Kerl haben wir hier noch nie gehabt“, staunte Zöllner Michael McCarthy. Gleichwohl durfte das riesige Krustentier die Weiterreise antreten. Denn der Transport von Hummern ist zumindest auf US-Inlandsflügen erlaubt.

.@TSA officers are skilled at screening all sorts of items in checked baggage...including this 20+ pound lobster at @BostonLogan pic.twitter.com/euhyyO6F7V