Bayreuth. Die Spinne wurde im Lagerraum des Supermarktes in Bayreuth (Bayern) gefunden. Mehrere Einsatzkräfte fingen die etwa 10 Zentimeter große Spinne mit “geeigneten Fangutensilien“ ein, wie die Feuerwehr Bayreuth am Sonnabend in einer Mitteilung berichtete. „Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine hochgiftige und als sehr aggressiv eingestufte Spinnenart.“ Das Tier sei in eine Transportbox gesteckt worden – zusammen mit mehreren Bananen, wie Fotos der Feuerwehr zeigen.

Die Einsatzkräfte durchsuchten anschließend das gesamte Lebensmittellager, konnten aber schließlich Entwarnung geben: Weitere tierische Überraschungen waren nicht zu finden. Die Spinne wurde „in Absprache mit der Polizei einer Fachkraft übergeben“. Nähere Angaben machte die Feuerwehr nicht.

Von dpa/RND/wer