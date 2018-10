Hannover

Die Augen verkniffen, die Frisur eine Katastrophe, und aus dem Bett ist er offenbar auch noch nicht aufgestanden: Auf Instagram zeigt Florian David Fitz, wie er aussieht, wenn er wirklich verkatert aufwacht. Der Star aus Filmen wie „Männerherzen“ und „Terror“ hatte offenbar eine schwere Nacht hinter sich, als er das Foto auf Instagram postete.

Die Erklärung für seinen Zustand hat offenbar mit einem beruflichen Auftritt zu tun: „Regel eins: geht NIE zu Inas Nacht. Regel zwei: trinkt nie die schwarze Sau“, schreibt Fitz dazu. Es folgen weitere Getränke, auf die man seiner Meinung nach besser verzichten sollte, wenn man frisch und fröhlich aufwachen möchte.

Fitz spielt damit auf Ina Müllers Sendung „Inas Nacht“ an. Sie wird in einer Hamburger Hafenkneipe aufgezeichnet, es wird viel gelacht, gesungen – und getrunken. So mancher Gast hat seine Leber zu dieser Gelegenheit schon an ihre Grenzen geführt und Dinge von sich preisgegeben, die er im Fernsehen lieber nicht gesagt hätte. Florian David Fitz gehört nun offenbar dazu.

