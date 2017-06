Gelbensande. Ein 57-jähriger Togolese ist in Gelbensande (Landkreis Rostock) bei einem Abschiebeversuch aus dem fünften Stock eines Hauses gesprungen. Er wurde dabei schwer verletzt. Wie der Sprecher des Landrates, Kay-Uwe Neumann, am Freitag mitteilte, befand sich der Mann seit 2002 in Deutschland und hatte in einer Wohnung im Ort gelebt. Dort habe der Mann zunächst ruhig seine Sachen gepackt und sei dann plötzlich vom Balkon gesprungen. Der Mann sei schwer verletzt, aber ansprechbar gewesen und von Rettungskräften in die Uni-Klinik Rostock gebracht worden.

Nach Angaben der Ostsee-Zeitung sei die Abschiebung vorerst ausgesetzt. Sie soll erfolgen, sobald der 57-Jährige wieder genesen ist.

Von RND/OZ/dpa