Lübeck

Einer der Flüchtlinge war gegen 8 Uhr am Skandinavienkai in Travemünde aus einem Trailer eines Güterzuges geklettert und einem Mitarbeiter der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) aufgefallen, wie die Lübecker Nachrichten berichten. Der Mann habe dem Angestellten erklärt, dass noch mehr Menschen in dem Container seien. Der LHG-Mitarbeiter habe daraufhin die Polizei informiert, so ein Sprecher.

Afrikanische Flüchtlinge aus Italien

Die Flüchtlinge hatten zuvor offenbar selbst den Trailer geöffnet, so die Polizei. Es habe sich um einen Lkw-Trailer gehandelt, der mit einem Zug aus Italien gekommen war. Sechs Erwachsene und sechs Kinder, darunter zwei Säuglinge, seien in dem Anhänger gewesen. „Alle stammen aus Afrika“, so Gerhard Stelke von der Bundespolizei. Ob der Trailer am Skandinavienkai weiter auf eine Fähre verladen werden sollte, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Ziel der Flüchtlinge war definitiv Skandinavien, so die Bundespolizei. Auch die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.

Zwei Babys auf der Flucht geboren

Die Geflohenen wurden von Ärzten untersucht. Der Notarzt attestierte ihnen einen vernünftigen gesundheitlichen Zustand. Die sechs Kinder und die Mütter mit den Säuglingen kamen trotzdem vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Babys waren offenbar auf der Flucht geboren worden. Die weiteren Flüchtlinge wurden in der Dienststelle der Bundespolizei befragt. Die Bundespolizei ermittelt.

Von Teresa Claussen/RND