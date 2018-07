München

Das Terminal 2 am Münchner Flughafen ist am Samstagmorgen geräumt worden, weil sich eine Person unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. Die Bundespolizei hat deswegen am ersten Tag der Sommerferien in Bayern die Abfertigung am Terminal gestoppt und den Bereich geräumt, wie sie per Twitter mitteilte. „Nach der Person wird gefahndet“, hieß es.

Rund zwei Stunden nach der ersten Meldung gaben die Beamten einen Bereich am Terminal 2 wieder frei. „Aktueller Sachstand: Der Schengenbereich im T2 ist geräumt, abgesucht und gerade wieder freigegeben worden. Intra-Schengen-Flüge am T2 werden in Kürze wieder möglich sein“, twitterte die Bundespolizei.

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Wegen des Polizeieinsatzes wurden für viele Abflüge am Terminal 2 Verspätungen angezeigt, auf dem Weg in den Urlaub war bei den Passagieren Geduld gefragt.

So fiel beispielsweise der für 10.30 geplante Lufthansa-Flug nach Neapel aus, wie es auf der Internetseite des Flughafens hieß. Die Behörden und alle Beteiligten versuchten, das Problem so schnell wie möglich zu lösen, war auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Flughafens zu lesen.

Tausende starten an diesem Wochenende zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien in den Urlaub. Traditionell gehören diese Tage zu den verkehrsreichsten an Deutschlands zweitgrößtem Flughafen.

