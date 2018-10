Düsseldorf

Die Terrormiliz IS hat auf einer Fotomontage mit einem Anschlag gegen einen Düsseldorfer U-Bahnhof gedroht. Das Bundeskriminalamt ermittelt, sieht zurzeit aber keine Änderung der Gefährdungslage.

Auf der Fotomontage, über die zuerst die „Bild“-Zeitung berichtete, ist ein Mann mit Kapuzenpullover und IS-Logo zu sehen, der in einem U-Bahnhof steht und eine Explosion in einem U-Bahn-Schacht beobachtet. Bei dem abgebildeten Bahnhof, in den die Explosion montiert wurde, handelt es sich um die Station Bahnhof Pempelforter Straße in Düsseldorf. Veröffentlicht worden sein soll das Bild im Messaging-Dienst „Telegram“, heißt es in dem Bericht weiter. Das BKA habe das Bild beim sogenannten Internet-Monitoring entdeckt.

Eine Sprecherin des BKA sagte der Zeitung: „Das Bild ist seit Sommer 2018 beim BKA bekannt. Alle zuständigen Sicher­heitsbehörden wurden informiert.“ Durch das Bild gewonnene Erkenntnisse seien in die Gefährdungsbewertung eingeflossen. „Aktuell geht das BKA nicht von einer Änderung der Gefährdungslage aus.“

Von RND