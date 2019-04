Bad Nauheim

Nach einem Leichenfund in Mittelhessen ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. „Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen den 24-jährigen Ehemann des Opfers“, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Aufgrund von Zeugenaussagen sei davon auszugehen, dass der 24-jährige Bulgare Kiril Chelebiev psychisch auffällig sei. Eine von dem Mann ausgehende Gefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht zum Montag hatte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung in Bad Nauheim den Leichnam der 25-jährigen Frau gefunden. Der Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters sei derzeit nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei fahndeten mit Hochdruck. Die Polizei rief dazu auf, in Bad Nauheim keine Anhalter mitzunehmen sowie verdächtige Personen zu melden.

