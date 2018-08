Sundern

Bei einem möglicherweise illegalen Autorennen ist im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen eine unbeteiligte 70 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Es werde „neben der fahrlässigen Tötung und der Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis vom Donnerstag.

Drei weitere Insassen lebensgefährlich verletzt

Den Ermittlungen zufolge war es auf der Bundesstraße 229 nahe Sundern am Mittwochabend zu Überholmanövern zweier Autos gekommen. Das Fahrzeug eines 41 Jahre alter Fahrers sei am Ende einer Kurve mit dem Wagen zusammengestoßen, in dem die 70-Jährige saß. Bei drei der vier übrigen Insassen des Autos im Alter von 63 bis 78 Jahren sei von lebensgefährlichen Verletzungen auszugehen, hieß es.

Der in das mögliche Rennen verwickelte andere Pkw, ein roter Sportwagen, habe von der Polizei später ermittelt werden können. Der 57 Jahre alte Sportwagenfahrer wurde zum Hergang befragt. Sein Führerschein sowie sein Fahrzeug wurden laut Mitteilung sichergestellt.

Von RND/dpa