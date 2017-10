Frau bucht für 50 Euro den Flug ihres Lebens

Glasgow. Was für ein Erlebnis: Weil sie die einzige Passagierin an Bord eines Ferienflieger war, erhielt die Schottin Karon Grieve einen ganz besonderen Service. Am Flughafen hieß es zunächst, dass die 57-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Fluggästen die Reise antreten würde. Doch als das Paar nicht auftauchte, hatte Grieve die Boeing 737 mit 189 Plätzen ganz für sich allein.

Die Crew der Billig-Airline „Jet2“ kümmerte sich daher besonders gut um die Autorin, die auf Kreta an einem Roman arbeitete. Neben der freien Platzwahl und einem persönlichen Gruß vom Piloten, durfte sich die Schottin Essen und Getränke bestellen. Auf Instagram bedankte sie sich für die Sonderbehandlung: „Ihr habt mir das Gefühl gegeben, ein VIP zu sein.“

Als die Stewardess für sie allein die Sicherheitsvorführung zu möglichen Notfällen machte, habe sie nicht aufhören können zu lachen. Auch am Boden wurde der glücklichen Reisenden sofort ihr Gepäck gereicht. Ein Sprecher der Fluglinie Jet2 erläuterte bei BBC: „Es war unser letzter Flug der Saison auf dieser Strecke.“ Es sei nichts Ungewöhnliches, dass er weniger gebucht sei, so die Airline.

